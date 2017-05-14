السيسي يشكر الإمارات على دورها في دعم مشروع صوامع القمح (فيديو)

المصدر: محمد علام - إرم نيوز

ثمّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دور دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم للجمهورية المصرية.

جاء ذلك خلال افتتاحه مشروعًا ضخمًا لصوامع القمح في صعيد مصر، ضمن خطة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد التي شهدت إهمالاً خلال الفترات السابقة.

وقاطع السيسي كلمة لرئيس الوزراء شريف إسماعيل قائلاً: “اسمح لي أن أتقدم بالشكر والتقدير لأشقائنا فى دولة الإمارات لأن مشروع الصوامع ضمن البرنامج الذى مولته الإمارات عقب ثورة 30 يونيو”.

ومشروع الصوامع، الذي يفتتحه السيسي اليوم، يعمل على حفظ الحبوب بشكل جيد، بعيدًا عن الآفات والهدر الذى تقارب نسبته 10 إلى 20% على مدار العام.

وخلال جولة تستمر ليومين يفتتح السيسي عددًا من المشروعات القومية في محافظات الصعيد، تشمل مشروعات بنية تحتية ومشروعات استصلاح زراعي، وصوامع تخزين القمح.

ومشروع صوامع القمح تابع للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بتمويل من الإمارات العربية المتحدة وإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي من المقرر أن يتم تخزين القمح فيها عقب إعطاء الرئيس إشارة البدء لموسم حصاد القمح في الصعيد.

ويتكون مشروع الصوامع من 25 صومعة لتخزين القمح، وهي من النوع المعدني ذات القاع المخروطي وبلغت تكلفتها الإجمالية 202 مليون جنيه.