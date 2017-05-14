مصر تدعم مرشح إثيوبيا لمنصب مدير منظمة الصحة العالمية

المصدر: محمد منصور – إرم نيوز

أعلنت مصر، اليوم الأحد، دعمها لمرشح إثيوبيا لمنصب مدير عام “منظمة الصحة العالمية”، بالتزامن مع توتر يشوب العلاقات بين البلدين، على خلفية بناء أديس أبابا لسد النهضة الذي تتخوف مصر من تأثيره على أمنها المائي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان تلقت “إرم نيوز” نسخة منه، إنها استقبلت وزير الخارجية الإثيوبي السابق الدكتور تادروس أدهانوم، المرشح الأفريقي لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية يومي 13و14 الجاري في إطار حملته الانتخابية للمنصب الدولي، وذلك قبيل الجولة النهائية للانتخابات المقرر عقدها في جنيف يوم 23 مايو/أيار الجاري.

وأشارت الخارجية المصرية إلى أن مصر أكدت دعمها الكامل للمرشح الإثيوبي باعتباره مرشحًا عن القارة الأفريقية، بعد عقد جولة من المباحثات مع مسؤولين مصريين.

وأضافت الوزارة أن السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية نقل إلى الوزير الإثيوبي السابق، توجيهات وزير الخارجية للوفد المصري في جنيف بالتنسيق المكثف مع الوفود الأفريقية لدعم مرشح أفريقيا الذي يتميز بالخبرة والكفاءة، وفي إطار حرص مصر على أن تحصل القارة الأفريقية على نصيب عادل من المناصب الدولية الهامة بما يحفظ ويدعم المصالح المشتركة لأفريقيا على الساحة الدولية.

وشهدت العلاقات بين البلدين توترًا خلال الفترة الماضية على خلفية اتهامات أديس أبابا للقاهرة بدعم المعارضة الإثيوبية، بعدما تطورت الخلافات حول سد النهضة، حيث تعددت الزيارات على مدار السنوات الماضية بين مسؤولي البلدين لبحث أزمة السد الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أنه سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.