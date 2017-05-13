المشير حفتر يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

غادر القاهرة، مساء اليوم السبت، المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، عائدا على رأس وفد بطائرة خاصة إلى طبرق، بعد لقاء جمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بحثا خلاله آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف صرح أن السيسي “أكد خلال اللقاء موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية وسعيها المستمر للتوصل إلى حل سياسي من خلال تشجيع الحوار بين مختلف الأطراف، بما يساهم في عودة الاستقرار لهذا البلد”.

وقال بيان الرئاسة اليمنية في هذا الشأن إن السيسي شدد على “أهمية إعادة لحمة ووحدة المؤسسة العسكرية الليبية التي نشأت منذ 77 عاماً على يد أبناء ليبيا من مختلف مناطقها، وشدد على أهمية رفع القيود المفروضة على توريد السلاح للجيش الليبي”.

وتعيش العاصمة الليبية طرابلس والمناطق المحيطة بها، على وقع اشتباكات تحدث بين فترة وأخرى بين كتائب ومليشيات ذات انتماءات مختلفة، وتسيطر على مواقع متفرقة من العاصمة.