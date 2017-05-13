تضم 28 مومياء.. اكتشاف أول مقبرة للأحياء في تاريخ مصر الوسطى

المصدر: بوسي محمد - إرم نيوز

أعلنت وزارة الآثار المصرية، اليوم السبت، عن اكتشاف أول مقبرة للأحياء في تاريخ مصر الوسطى تضم 28 مومياء.

وقال خالد العناني، وزير الآثار المصري في احتفالية أقيمت بمحافظة المنيا جنوب البلاد، “إن الكشف الأثري المهم يقع بمنطقة تونا الجبل بمركز ملوي بالمنيا توصل إليه فريق بحثي تابع لجامعة القاهرة”.

وأضاف العناني أن الكشف الجديد سيضيف نقلة نوعية لقطاع الآثار المصري والسياحة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تسويق الآثار المصرية على مستوى العالم، لخدمة السياحة وتحسين الصورة الذهنية لمصر، لأن الآثار هي القوة الناعمة لمصر.

وأشار إلى أنه تم اكتشاف المنطقة من خلال آبار ودرج وموميات وتوابيت، تعبر عن تاريخ مصر، معلنًا عن دراسة تطوير المنطقة الأثرية بتونا الجبل، بإقامة أسوار وتطوير الاستراحات مع الحفاظ على الطابع الأثري.

ويمثل القطاع الأثري صلب السياحة في مصر،حيث تعول القاهرة على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويًا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه “9.5 مليار دولار”، حسب بيانات وزارة السياحة.