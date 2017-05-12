ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف مصر السيادي عند “B-/B” مع نظرة مستقرة

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إنها تؤكد تصنيف مصر السيادي عند “B-/B” مع نظرة مستقرة.

وتعكس النظرة المستقرة توازنًا بين المخاطر الناشئة عن العجز المالي والخارجي الكبير لمصر، والدعم التمويلي من برنامج صندوق النقد الدولي.

وتوقعت الوكالة استمرار ضبط أوضاع المالية العامة في مصر خلال 2017-2020 بدعم من برنامج صندوق النقد البالغة مدته ثلاث سنوات.

كما توقعت تراجع العجز المالي بمصر من خانة العشرات حاليًا –عند متوسط 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2012-2016- إلى 8.6 بالمئة في 2017-2020.

وأشارت توقعات الوكالة إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل متوسط يقل عن أربعة بالمئة في المتوسط خلال 2017-2020.

وقالت إنه على الرغم من العجز المالي الكبير بمصر لا تتوقع أن تواجه الحكومة مصاعب في جمع ديون من السوق المحلية، متوقعة “تزايد أهمية الاقتراض الخارجي لتمويل العجز المالي بمصر”.