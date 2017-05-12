شاهد بالفيديو.. كيف استجاب الكويتيون لتغريدة أم مصرية توفي ابنها الوحيد

المصدر: الكويت – إرم نيوز

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لجنازة حاشدة تخص شابًا مصريًا توفي بالكويت، وذلك بعد استجابة الآلاف لطلب والدته بتشييع جنازته، بسبب عدم وجود أقارب له في الكويت.

وأظهر المقطع المئات من المشيعين حضروا الجنازة، فيما ذكر ناشطون أن الجنازة في مقبرة الصليبيخات، وتخص شابًا مصريًا يدعى محمد أحمد حسن (25 عامًا) ويقيم مع والدته في الكويت، لافتين إلى أن الحشود التي خرجت في جنازته استجابت لتدوينة نشرها أحد الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نقل خلالها دعوة والدة الشاب المتوفى بالخروج في جنازته.