أكل لحوم الحمير.. ظاهرة تتفاقم في مصر مع تزايد الغلاء (فيديو إرم)

المصدر: آلاء طاهر وأحمد عثمان– إرم نيوز

مع تزايد الغلاء منذ تعويم الجنيه، انتشرت في مصر مؤخرًا ظاهرة بيع لحم الحمير، الذي تلجأ إليه المجازر والمطاعم لتحقيق أرباح “غير مشروعة” ، ما أدى لانعدام ثقة المواطنين باللحوم بشكل عام.

ورصدت “إرم نيوز” آراء مواطنين مصريين بشأن الظاهرة، حيث يرى بعضهم أن كل المصريين أكلوا لحم الحمير.

وتحدث آخرون عن انزعاجهم من تضخم الظاهرة التي انتشرت في المجازر والمطاعم مؤخرًا بشكل لافت، وأرجع البعض سببها إلى غلاء المعيشة والأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وقدّم الدكتور عماد الحجر خبير الطب البيطري جملة من المواصفات التي يتعرف بموجبها المواطنون على لحوم الحمير والأضرار الصحية الناجمة عن تناولها.

وأشار الحجر في حديث لـ”إرم نيوز”، إلى أن الألياف العضلية للحوم الحمير تكون غليظة ويزيد سمكها عن ألياف اللحم البقري والجاموسي، وهو ما يمكن ملاحظته بسهولة في قطع أجزاء اللحوم الكبيرة، كما تخلو من الدهون، ويكون طعمها حلوا، نظرًا لاحتوائها على مادة النشا الحيواني بكثرة والمعروفة باسم “الجليكوجين”.

وأضاف، “أن تناول لحوم الحمير يسبب أضرارا جسيمة تؤثر على صحة الإنسان لما تحتويه من أمراض بيولوجية كالبكتريا والفطريات الطفيلية والفيروسات الخطيرة”.