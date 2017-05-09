أزمة كبيرة بين منة شلبي وخالد النبوي في “واحة الغروب”

المصدر: صفوت دسوقي - إرم نيوز

تسبب بوستر مسلسل “واحة الغروب” في اندلاع أزمة كبيرة بين النجم خالد النبوي والفنانة منة شلبي، إذ وضعت الشركة صورة الأول بمفرده وهو يمتطي جملًا؛ ما خلق توترًا داخل أجواء العمل.

وأكد مصدر مقرب من شركة الإنتاج القائمة على العمل لـ “إرم نيوز” أن الخلاف بين النجمين لم يقتصر فقط على شكل البوستر، ولكن امتد أيضًا إلى ترتيب الأسماء على “التتر”، وحتى الآن لم تجد كاملة أبوذكري مخرجة العمل مَخرجًا من تلك الأزمة.

يأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه أبوذكري تكثيف ساعات التصوير بعد أن توقف لمدة أسبوع، ما أدى إلى ارتباك في المواعيد؛ ما جعل شركة الإنتاج تشعر بالقلق في ظل اقتراب شهر رمضان.

يذكر أن “واحة الغروب” من تأليف بهاء طاهر وسناريو وحوار مريم ناعوم، ويشارك في بطولته منذر رياحنة ومها نصار ومحمد علي وخالد حمال.