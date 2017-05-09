“مع السيسي للحصاد”..أول حملة شعبية لدعم ترشح الرئيس المصري لفترة ثانية

المصدر: حسن خليل- إرم نيوز

أعلنت قائمة “في حب مصر” المعلنة خوضها انتخابات المحليات القادمة في مصر عن أول حملة شعبية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية بجمع 10 ملايين توقيع من المواطنين لدعم الرئيس.

وقال محمد الجيلاني، منسق عام القائمة في تصريح لـ”إرم نيوز” إن قرار القائمة جاء بعد اجتماع المكتب التنفيذي للحملة لدراسة الرؤى حول انتخابات الرئاسة القادمة، مشيراً إلى أن الاجتماع انتهى لدعم ترشح الرئيس السيسي، تحت شعار “مع السيسي للحصاد”.

وأضاف الجيلاني أن دعم السيسي يأتي عن قناعة، نظراً لإنجازات تحققت خلال الفترة الأولى لرئاسته تفوق قدرة أي أحدً علي إنجازه-بحسب قوله

وأصدرت القائمة بياناً قالت فيه “يكفي أن السيد الرئيس قد تمكن من إعادة مصر للمصريين وإزاحة الجماعة الإرهابية من حكم مصر في وقت كانوا يبقون إشاعاتهم بأن الجماعة سوف تحكم مصر لمدة ٥٠٠ عام وأنه احتلال جديد كما تمكن من استعادة هيبة الدولة وحافظ علي مؤسساتها وبدأ في إعمار مصر وتطوير العشوائيات”.

وأضاف البيان ” تمكن السيسي من القيام بمشروعات وطنية عملاقة مع الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي وجعل من الفساد والإرهاب توجها قوميا وما زال يحارب الإرهاب وبؤره ،واهتماماته بالمواطن البسيط داعما لدور الشباب والمرأة في الحياة السياسية ونتوجه للسيد الرئيس قائلين إن مصر ما زالت في حالة حرب مع الإرهاب والجماعات الإرهابية وتواجه المتربصين بها والذين يعملون ليل نهار علي محاولة إسقاطها كما أسقطوا العراق وليبيا وكما يحاولون في سوريا”.