مصر: القوات الجوية دمرت 15 سيارة محملة بالأسلحة قادمة من ليبيا

المصدر: محمد منصور – إرم نيوز

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الإثنين، عن إحباط القوات الجوية عملية اختراق للحدود الغربية مع ليبيا، وتدمير 15 عربة محملة بالأسلحة قادمة من ليبيا.

وقالت وزارة الدفاع المصرية في بيان: إن “معلومات استخبارية مؤكدة تفيد بتجمع عدد كبير من السيارات استعدادًا للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية، وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها فور اختراق خط الحدود الدولية”.

وأشارت إلى أن العملية، التي استمرت على مدار الساعات الـ 48 الماضية، أسفرت عن “رصد واستهداف 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة وتدميرها بشكل كامل”.

وأضاف البيان، أن “القوات الجوية وعناصر حرس الحدود تستمر في استطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم”.

وتشن القوات المصرية هجمات لتعقب مسلحين في الحدود الغربية المتاخمة لليبيا التي تشهد توترًا أمنيًا وانتشارًا للجماعات المسلحة.