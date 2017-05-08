طبيبة تطالب بفحص الشعب المصري للكشف عن فايروس خطير (فيديو)

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

طالبت طبيبة مصرية وزارة الصحة في بلادها بإجراء تحاليل طبية وسحب عينات عشوائية من أفراد الشعب المصري كافة للكشف عن الآثار الضارة التي قد تلحق بهم بعد تناولهم اللحوم نتيجة وجود مادة “الراكتوبامين” في اللحوم المستوردة.

ووجهت الدكتورة شيرين زكي نداء إلى وزير الصحة المصري بأخذ عينات عشوائية من الشعب ضد تلك المادة، حتى يتم الكشف عن حجم الأضرار التي قد تلحق بالمستهلكين، ووضع ضوابط صارمة لاستيراد اللحوم في مصر.

وقالت عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، في مقابلة متلفزة، بإحدى القنوات الفضائية، ليل الأحد، إن مصر تستورد لحوماً من الهند والبرازيل وعليه يتوجب فحص تلك اللحوم جيداً قبل دخولها للأسواق المحلية.

وشددت الطبيبة المصرية على أن معظم المطاعم والمصانع تستهلك في منتجاتها لحوماً برازيلية، مؤكدة أن الرياضيين قد يكونون أكثر المتضررين من “الراكتوبامين”، خاصة في حال تناول اللحوم البرازيلية لأنهم لا يجرون كشفاً على تلك المادة إلا في حالة المشاركات الدولية.

وذكرت أن تلك المادة تحقن للأبقار لتحقيق هدفين، الأول زيادة وزن الحيوان من 250 كيلوجراما إلى 500 كيلوجرام، فهي مادة تحفز النمو، والثاني تقليل نسبة الدهون في اللحوم وهو ما يعتبر مكافئا للهرمون الذكوري وبالتالي سيعكس تأثيرات خصائص الذكور على النساء.

وكشفت أن بعض النساء اللاتي يأكلن اللحوم المستوردة المحقونة بتلك المادة تظهر عليهن عوارض الذكورة مثل خشونة الصوت وظهور الشعر الكثيف، مؤكدة أنها تسبب أيضاً سرطانات الثدي في السيدات، وهي لا تحقن أبداً في جسم بشري فهي تسبب الموت المفاجي أو السرطانات السريعة القاتلة.