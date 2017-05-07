السيسي: نساند أشقاءنا بالخليج ضد أي تهديدات إقليمية أو خارجية‎

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مساندة بلاده للخليج في مواجهة “أي تهديدات إقليمية أو خارجية”.

جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية، عقب جلسة مباحثات ثنائية عقدت في العاصمة الكويتية، اليوم، مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأكد السيسي، على “عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في الخليج”. قائلا “إن أمن الخليج من أمن مصر التي تقف إلى جانب أشقائها في الكويت والخليج لمواجهة أي تهديدات إقليمية أو خارجية”، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول التركية.

وبدأ الرئيس المصري، في وقت سابق اليوم، زيارة للكويت تستغرق يومين، في ثالث محطة خليجية له خلال أسبوعين، عقب زيارتين سابقتين للسعودية، 23 إبريل/ نيسان الماضي، والإمارات 3 مايو/آيار الجاري.

ووفق البيان ذاته، عقد السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع أمير الكويت، أكدت على “ما تتسم به العلاقات المصرية الكويتية من تميز وخصوصية، وما يجمع بين البلدين من تاريخٍ مشترك ومصيرٍ واحد”.

وتابع البيان، “توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول ويحمي وحدتها الإقليمية ويصون مقدرات شعوبها”.

من جانبه، أشاد أمير الكويت بدور مصر المحوري باعتبارها “دعامة رئيسة لأمن واستقرار دول الخليج والوطن العربي بأكمله”، لا سيما في ضوء ما قدمته على مدار عقود في سبيل التصدي لما يتعرض له الوطن العربي من تحديات وتهديدات، وفق البيان.

وجدد الرئيس المصري الدعوة لأمير الكويت لزيارة مصر، وهو ما رحب به الأخير واعداً بتلبية الدعوة في أقرب وقت، دون تحديد موعد.

وتعد زيارة الرئيس السيسي للكويت اليوم هي الثانية له منذ توليه الحكم يونيو/حزيران 2014، حيث كانت الزيارة الأولى في يناير/كانون الثاني 2015‏.