5 ملفات يحملها السيسي في زيارته للكويت والبحرين

المصدر: شوقي عصام - إرم نيوز

قال مصدر سيادي مصري رفيع المستوى، إن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الكويت والبحرين، اليوم الأحد، تحمل 5 ملفات استراتيجية واقتصادية بالمقام الأول، توطيدًا للعلاقات المصرية – الخليجية وتقوية المصالح المشتركة، استكمالاً للجولة التي قام بها السيسي إلى المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ “إرم نيوز”، أن السيسي يستكمل في هذه الجولة، صياغة العلاقات المستقبلية العربية الأمريكية، عقب عودته من زيارته إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس دونالد ترامب، وما يتعلق بالمخاطر الإقليمية التي تهدد الأمن القومي العربي والخليجي، لاسيما ما يتعلق بالسياسات الإيرانية في الخليج العربي، والتّدخلات في مناطق النزاع العربي.

وأشار المصدر، إلى أن التكاتف المصري الخليجي بات ضرورة مرحلية في ظل قرب الانتخابات الإيرانية في إطار وجود مرشحين قد يسهمون، في حال فوزهم في تفجر الأوضاع بالمنطقة، وعلى رأسهم المرشح إبراهيم رئيسي الذي سيُعيد العلاقات مع الخليج إلى أسوأ مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق أحمدي نجاد.

وأكد المصدر، أن الجولة تبحث تعميق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين مصر والخليج، ببحث استمرار تدفق الاستثمارات الخليجيّة المتفق عليها إلى مصر في اتفاقيات تعاون سابقة، واستكمال خطة الدعم الاقتصادي الخليجي لمصر، ما تسبب في زيادة العجز المتوقع في الموازنة، بعد تضاعف الآثار المتوقعة لعملية تحرير سعر الصرف، واحتياج لدعم الجنيه، في ظل وجود أزمة تتعلق بضبط الأسعار مع حلول شهر رمضان.

ولفت المصدر إلى أن هذه الجولة تحمل ما يتعلق بالتفاهمات حول ما آلت إليه الأوضاع في اليمن، وتأمين مضيق باب المندب، من خلال التواجد المصري، في ظل استمرار تقوية الأسطول المصري، مشيرًا إلى أن القاهرة تتعامل مع باب المندب بشكل استراتيجي بشري، لتأمين جنوب البحر الأحمر وخليج عدن وشمال بحر اليمن.