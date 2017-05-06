أحدهما متهم في حادث طنطا.. تفاصيل تصفية 2 من مسؤولي نقل المتفجرات في مصر

المصدر: يوسف القاضي - إرم نيوز

قام الأمن المصري، اليوم السبت، بتصفية اثنين من العناصر المتشددة، حيث ينتميان لتنظيمات مسلحة أبرزها جماعة “حسم” و”لواء الثورة”، التي أعلنت عن تبنيها لأكثر من عملية إرهابية خلال الفترة الأخيرة ومحاولتها اغتيال شخصيات عامة.

وتبادلت قوات الأمن إطلاق النيران مع عنصري التنظيم الإخواني في منطقة زراعية على طريق”طنطا – كفر الشيخ”، الذي يربط بين محافظتي الغربية وكفر الشيخ، رغم أن العنصرين أحدهما من محافظة الفيوم والآخر من محافظة البحيرة، ومتهمان بنقل المتفجرات بين المحافظات بعد تلقيهم تدريبات في مزرعة اكتشفت مؤخراً وعرفت إعلامياً بـ”مزرعة الموت”، بعد العثور على كميات ضخمة من السلاح بها في مساحتها التي تزيد عن 30فداناً.

وأعلنت وزارة الداخلية في مصر عبر بيان رسمي تفاصيل تصفية عنصري الجماعة، حيث قالت الوزارة أنه في إطار جهود الوزارة بمجال تتبع وملاحقة كوادر وعناصر جناح الحراك المسلح الإخواني وتحديد أوكارهم التنظيمية التي يتخذونها مأوى لهم خشية الملاحقات الأمنية، توافرت معلومات باختباء كلٍ من عضوي الحراك المسلح الهاربين عبدالله رجب على عبدالحليم ” 25عاما – مهندس يقيم في قرية العدوة بمحافظة الفيوم ” ، ومحمد عبدالستار إسماعيل مصطفى غيث “44عاما مدرس يقيم عزبة الفار بمحافظة البحيرة، مطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 420/2017 حصر أمن دولة عليا “الجناح المسلح لتنظيم الإخوان”.

وجاء في البيان، أنه حال اقتراب القوات من المكان المشار إليه فوجئت بإطلاق أعيرة نارية بكثافة مما دفعهم إلى التعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرعهما والعثور بالمكان على عدد 2 بندقية آلية وكمية من الذخيرة.

وأشار البيان، إلى أن المذكورين من مسؤولي تصنيع ونقل العبوات الناسفة للحركات المسلحة التابعة لتنظيم الإخوان “حسم ، لواء الثورة ” بين المحافظات، حيث أكدت المعلومات “اضطلاع الأول بتصنيع العبوة المستخدمة في واقعة استهداف أفراد الشرطة بمحافظة الغربية أثناء خروجهم من مركز تدريب قوات الأمن في الأول من أبريل/نيسان الماضي، مما أسفر عن استشهاد اثنين من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، واضطلاع الثاني بنقل وإيواء العناصر القائمة على تنفيذ الواقعة موضوع القضية”.

وذكر البيان، “تلقى المتهمان تدريبات على تصنيع العبوات المتفجرة بإحدى المزارع الكائنة بقرية الإمام الغزالي بمركز الدلنجات في محافظة البحيرة، والتي كانت تستغل في تصنيع العبوات المتفجرة والتي تم استهدافها مؤخراً والعثور بها على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والعبوات المتفجرة والمواد التي تدخل في تصنيعها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة المشار إليها ، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق”.