حمدين صباحي يكشف موقفه من الترشح لرئاسة مصر

المصدر: أحمد عثمان- إرم نيوز

شن حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة في مصر، هجومًا عنيفًا على النظام الحاكم والرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصفه بأنه أكثر سوءاً من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال صباحي في تصريح أدلى به لـ”إرم نيوز” خلال تدشين تحالف حزب الكرامة والتيار الشعبي تحت اسم تيار الكرامة إن هذا التحالف جاء ليؤكد أن هناك قوى بديلة يمكن أن يستند عليها الشعب المصري ويختار منها رئيسه القادم، بعد أن زادت حالته سوءًا وفقرًا وتدهوراً بشكل خطير وتم فيه التضييق على الحريات وإقصاء القوى الوطنية التي صنعت ثورة يناير بل وانقلبت على ثورة 30 يونيو.

وأضاف: “لم أحسم قراري بالترشح لسباق الرئاسة القادم وسأكون داعماً ومؤيداً لمن تتوافق عليه القوى الوطنية في مصر، وسيكون التحالف الجديد عمود الخيمة في مستقبل الوطن لإنقاذه من الانهيار”.

وأوضح أن التحالف يمتلك البرنامج العلمي الشامل الذي يستطيع الدفع بمستقبل الوطن للأفضل، وهو إشارة قوية لوجود بديل وظهير شعبي يمكن الاعتماد عليه بالتنسيق مع القوى الأخرى.