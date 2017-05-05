مصر تحاكم 5 عناصر من داعش خططوا لعمليات “إرهابية”

المصدر: محمد منصور– إرم نيوز

أحالت النيابة العامة في مصر، اليوم الجمعة، خمسة عناصر من تنظيم داعش إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم في التخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف قوات الجيش والشرطة ومدنيين بنطاق مدينة السويس، شمال شرقي البلاد.

وكشفت التحريات وتحقيقات النيابة أن المتهمين الخمسة “يشكلون خليّة عنقودية تابعة لتنظيم داعش تلقوا تدريبات على يد مسلحي التنظيم في سيناء قبل العودة إلى مدينة السويس للتخطيط لشن هجمات تستهدف قوات الأمن”.

كما تبين أن أعضاء الخلية “خططوا للسفر إلى ليبيا لتلقي الدعم والعودة لتنفيذ هجمات في مصر، حيث ضبط الأمن العام بمنزل المتهمين مستندات وتحويلات مالية أرسلها لهم أعضاء تنظيم داعش في الخارج ليستخدموها في نفقات السفر إلى ليبيا”.

واعترف المتهمون خلال تحقيقات النيابة العامة، أنهم “انضموا لتنظيم داعش عن طريق الاتصال بالإنترنت، وأنهم اعتنقوا الفكر الداعشي عن طريق دروس تلقوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الخاصة بتنظيم داعش على فيسبوك”.

ونهاية العام الماضي نفذت مصر حكم الإعدام بحق عادل حبارة، أحد أبرز قيادات التنظيم والمتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميًا بمذبحة رفح الثانية والتي راح ضحيتها 25 مجندًا من قطاع الأمن المركزي في أغسطس 2013.

ويعتبر حبارة أخطر متطرف في مصر، فقد قاد أنشط التنظيمات المسلحة في مصر، تنظيم بيت المقدس، قبل أن يعلن رسميًا في نوفمبر 2014، مبايعة أمير تنظيم داعش في العراق وسوريا، أبو بكر البغدادي.

ومنذ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب عناصر تكفيرية، في عدد من المحافظات خاصة سيناء.