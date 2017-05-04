مصر.. مؤيدو مبارك يحتفلون بعيد ميلاده الـ89 بعد خروجه من السجن (صور)

المصدر: حسن خليل- إرم نيوز

تحتفل أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، اليوم الخميس داخل منزله بعيد ميلاده الـ89 بمشاركة أسرته وبعض الأصدقاء وأفراد من أصهار علاء وجمال مبارك.

وقال مصدر رفض ذكر اسمه لـ ” إرم نيوز”، إن علاء وجمال حرصا على تجهيز الاحتفال بشراء بعض المستلزمات دون تكليف أحد بهذه المهمة، لرفع الروح المعنوية لوالدهما.

وأضاف المصدر أن أسرة الرئيس ستحتفل مساء اليوم الخميس بعيد ميلاده، وسط حالة من الفرحة في المنزل، كون الحدث يعتبر أول عيد الميلاد له داخل منزله بعد حصوله على البراءة في قضايا قتل المتظاهرين والقصور الرئاسية وخروجه من السجن لمنزله، بعد أن كان الاحتفال مقتصرًا على وجود بعض المؤيدين أمام مستشفى المعادي العسكري، وتلويح الرئيس لمؤيديه عبر النوافذ خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت المصادر أن مبارك تلقى عشرات الاتصالات والبرقيات للتهنئة بعيد ميلاده داخل منزله، من شخصيات وقيادات عربية، وشخصيات عامة وفنانين مؤيدين له، منذ اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام حكمه.

ولم يتوقف مؤيدو الرئيس عن الاحتفال الذي اعتادوا عليه في منطقة المعادي منذ حبسه، حيث أعلنت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن إقامة احتفال بعيد ميلاد مبارك في نادي الجزيرة بالمعادي، إلى جانب حصول بعض مؤيديه على تصريح أمني لتنظيم احتفال في قريته “كفر مصيلحة” بمحافظة المنوفية، وهي القرية التي ولد فيها وترعرع.

وأكد مؤيدو الرئيس أن الاحتفال بعيد ميلاده يأتي تقديراً لدوره التاريخي، ولحفاظه على الاستقرار بالبلاد، خاصة في ظل ما تعانيه مصر الآن من أزمات بحسب الصفحات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشرت صفحتا “مؤيدو جمال مبارك” و”آسفين يا ريس” صوراً جديدة تتضمن الاحتفال بعيد ميلاد مبارك، إلى جانب كتابة بعض أقواله على الصور.