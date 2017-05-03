ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية أبريل

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 28.641 مليار دولار في نهاية أبريل نيسان من 28.526 مليار في مارس آذار.

وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة.

وفي سياق منفصل، قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق على إنشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية في جميع أنحاء البلاد برأسمال قدره 250 مليون جنيه (13.85 مليون دولار).

وقال قابيل للصحفيين في مجلس الوزراء إن الشركة ستتبع هيئة التنمية الصناعية، وإنها ستتولى إدارة المناطق الصناعية وتقديم خدمات للمصانع الموجودة بها بما في ذلك التدريب، كما يمكنها إنشاء شركات خاصة.