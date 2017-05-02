السيسي يزور الإمارات والملف الليبي يتصدر المباحثات

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

أعلنت الرئاسة المصرية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيزور الإمارات غدًا الأربعاء.

وذكرت الرئاسة في بيان، أن “زيارة السيسي للإمارات ستستغرق يومين وسيجري خلالها مباحثات مع المسؤولين الإماراتيين تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

ولم يشر البيان إلى احتمال توقيع اتفاقات اقتصادية خلال الزيارة.

وقدمت الدولة الخليجية مساعدات بمليارات الدولارات للقاهرة منذ تولي السيسي السلطة العام 2014، حيث توصف العلاقات بي البلدين بالقوية.

وكشفت مصادر دبلوماسية في الخارجية المصرية، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن “الزيارة تهدف لإحراز خطوة في ملف المصالحة الليبية، الذي يشهد مشاركة في إتمامها من جانب القاهرة وأبوظبي، وذلك وسط وجود قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج”.

وأكدت المصادر، على أن “هناك جهودًا بذلت في الفترة الماضية من جانب المؤسسات الدبلوماسية والعسكرية في مصر، بالتعاون مع الخارجية الإماراتية، لوضع أسس للمصالحة بين الأطراف الليبية، وذلك مع وضع خريطة طريق تقدم المرحلة القادمة في ليبيا، والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، إضافة إلى دور الجيش الليبي في المرحلة المقبلة”.

وكان السيسي زار السعودية الشهر الماضي، وعقد قمة مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، واتفقا خلالها على تطوير العلاقات بين البلدين وتنسيق الجهود فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.