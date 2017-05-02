تصريح مفاجئ من المفوض الأممي لحقوق الإنسان يثير غضب القاهرة

المصدر: محمد الفيومي- إرم نيوز

استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد التصريحات التي وصفها بالمؤسفة التي أدلى بها الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن مصر اليوم الأول من مايو 2017 واعتبر فيها أن الإجراءات الأمنية في مصر تغذي الإرهاب والتطرف.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن “إطلاق مثل تلك التصريحات غير المسئولة من جانب أشخاص يفترض فيهم إدراك طبيعة مهام ومسئوليات المناصب التي يتولونها يعد أمرًا مخجلًا بل ومشينًا في بعض الأحيان”، لاسيما حينما يُفهم منها التبرير والبحث عن الأعذار لانتشار التطرّف والإرهاب في مصر.

وقال أبو زيد إن إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان تلك التصريحات في توقيت مجلس حقوق الإنسان ليس في حالة انعقاد ولا توجد إحاطة منتظرة من جانبه عن حالة حقوق الإنسان في أي من دول العالم وفي توقيت يثير علامات استفهام حول مغزى وهدف إصدارها.

وأضاف أبو زيد أن المفوض السامي الذي أطلق تلك التصريحات “غير المسؤولة” ليست له مواقف مشابهة حينما تتعرض قوات إنفاذ القانون في مصر لعمليات قتل وقنص وترهيب على أيدي التنظيمات الإرهابية أو تصريحات نارية ضد قنوات فضائية تبث سموم الكراهية وتحرض على العنف وتمجد الأعمال الإرهابية، أو انتقاد الدول والجماعات التي تدعم الإرهاب والعنف بالمال والسلاح والدعم السياسي بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.

وانتقد أبو زيد ما اعتبره صمت المفوض السامي عن انتقاد دول أخرى فرضت لحالات الطوارئ في ظروف مشابهة كما أنه لا توجد حملة على منتسبي المجتمع المدني في مصر إذ أن قرارات المنع من السفر تصدرها جهات قضائية أو سلطات التحقيق ولا تصدرها السلطة التنفيذية وهناك فصل كامل وواضح بين السلطات في مصر.