مقتل ضابطي شرطة ومجند في هجوم مسلح شرق القاهرة

المصدر: القاهرة- إرم نيوز

قُتل ضابطان من الشرطة المصرية ومجند وأصيب 5 آخرون ليل الإثنين/ الثلاثاء، في هجوم مسلح شنه مجهولون على دوريتهم في مدينة نصر شرق القاهرة.

وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا للبحث عن الجناة، وأقامت حواجز أمنية على الطرقات لتفتيش السيارات.

وأصدرت الداخلية المصرية في وقت لاحق بيانا قالت فيه، إن عناصر مسلحة يستقلون سيارتين اقتربوا من الدورية الأمنىة المتحركة أثناء مرورها بميدان محمد زكي بطريق الواحة بتقاطعه مع الطريق الدائرى دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر ، وأطلقوا النيران على القوات التى بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية.

وأكد البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل ضابطين برتبة نقيب وأمين شرطة، إضافة إلى إصابة 5 عناصر من الشرطة، حيث تم إخلاء الوفيات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم تتبن أي جهة الهجوم حتى الآن.