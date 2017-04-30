البرادعي يقع في موقف محرج بسبب جواز سفر

وقع محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق الأحد في موقف محرج، حين أعلن على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” أن الخارجية المصرية لم تجدد جواز سفره، رغم تقدمه بطلب التجديد منذ 3 أسابيع.
تقدمت منذ ٣أسابيع لوزارة الخارجية بطلب تجديد جواز سفرى وهو ما يستغرق عادة أيام. آمل ألا يكون هناك خلط بين حقوق المواطنة وتأييد سياسات الدولة
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) April 30, 2017
ولم يمض على تدوينة البرادعي سوى 3 ساعات حتى ردّ المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد على التغريدة بالقول: “جواز السفر تم إصداره بالفعل منذ بضعة أيام وفي طريقه إلى السفارة المصرية في فيينا بالحقيبة الدبلوماسية للتسليم”.
فعاد البرادعي ليسدي شكره لمتحدث الخارجية قائلاً: “لم يسبق أن أبلغني أحدٌ بالإجراء الذي تم وأشكركم”.
لم يسبق أن أبلغني أحد بالإجراء الذي تم وأشكركم https://t.co/rvawZBVMGY
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) ٣٠ أبريل، ٢٠١٧
ويقيم البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حاليًا في العاصمة النمساوية فيينا، وقاد منذ 5 ديسمبر/كانون أول 2012 جبهة الإنقاذ الوطني، المعارضة لحكم الرئيس المخلوع محمد مرسي، وألقى كلمة حين أطاح قادة الجيش بالأخير، في يوليو/تموز 2013.
وتولّى منصب نائب رئيس الجمهورية المؤقت وقتها عدلي منصور، قبل أن يستقيل من منصبه منتصف أغسطس/آب 2013.