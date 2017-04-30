مقتل قيادي حوثي بارز في مواجهات قرب السعودية‎

المصدر: وكالات- إرم نيوز

أعلنت القوات الحكومية الموالية للرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، مقتل قيادي حوثي بارز في مواجهات، بمحافظة حجة، قرب الحدود السعودية، شمال غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، التابع للجيش اليمني، نشره في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال البيان إن “الشيخ القبلي البارز، يحيى​ صالح مصلح أسعد، أحد وجهاء مديرية الشاهل بمحافظة حجة، وأبرز قيادات ميليشيا الحوثي وصالح قتل أمس أول الجمعة، في مواجهات مع الجيش الوطني في جبهة ميدي بالمحافظة”.

وأضاف البيان أن “جثة القيادي الحوثي وصلت أمس السبت، إلى مسقط رأسه في قرية حيبان، بمديرية الشاهل، وتم تشييعه بحضور قيادات حوثية في المديرية”.

ولم يذكر المصدر أي تفاصيل إضافية حول مقتل القيادي الحوثي، كما لم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول الأمر نفسه.

وتشهد بضع محافظات يمنية، حربًا منذ أكثر من عامين بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعًا إنسانية صعبة، فضلاً عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

ومنذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب هادي، بالتدخل عسكريًا، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.