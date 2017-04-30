بالفيديو.. نجل مبارك يتوسط زبائن مقهى شعبي ويلعب “الزهر”‎

المصدر: القاهرة- إرم نيوز

شوهد علاء مبارك ابن الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك، وهو يجلس في أحد المقاهي بمنطقة “إمبابة”، بصحبة عدد من المواطنين يشاركهم لعب “الزهر”، وفق فيديو يوثق هذه المشاهدة، جرى تداوله اليوم الأحد في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.

وظهر علاء مبارك في حالة تركيز واضح أثناء لعب “الطاولة”، وإلى جواره بعض المشروبات الغازية وأكواب الشاي.

ووفق بعض التعليقات الواردة على مواقع التواصل؛ فإن جموعا من أهالى منطقة إمبابة تسارعوا لالتقاط الصور التذكارية و”السيلفي” مع ابن الرئيس الأسبق؛ ما دفعه لمغادرة المنطقة بعد حالة الزحام الشديدة التى أحاطت به.