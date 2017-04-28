محكمة سويسرية تأمر “إيجاس” وهيئة البترول المصرية بتعويض إسرائيل

المصدر: القدس – إرم نيوز

قالت شركة كهرباء إسرائيل: إن محكمة سويسرية رفضت طعنًا تقدمت به شركات طاقة مصرية كانت محكمة أخرى ألزمتها بدفع ملياري دولار تعويضًا للشركة الإسرائيلية.

وذكر بيان من شركة كهرباء إسرائيل، اليوم الجمعة، أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” والهيئة المصرية العامة للبترول تتحملان المسؤولية القانونية لعدم الوفاء بالتزامهما بتزويدها بالغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء التابعة لها.

وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق أجله 20 عامًا انهار في عام 2012 بعد تكرر هجمات مسلحين على مدار أشهر مستهدفين خط أنابيب يخدم إسرائيل في شبه جزيرة سيناء.

وفي عام 2015، قالت جهة تحكيم دولية إن على مصر أن تدفع نحو ملياري دولار على سبيل التعويض بسبب توقف إمدادات الغاز، مما تسبب في توترات بين الجارتين.

واضطر توقف الإمدادات شركة كهرباء إسرائيل للجوء إلى زيت الوقود والديزل الأغلى ثمنًا لتشغيل مولداتها، وهو ما أدى أيضًا إلى ارتفاع مستويات التلوث في البلاد.