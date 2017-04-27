البابا فرنسيس: سأزور مصر غدًا كحاج للسلام (صورة)

المصدر: محمد منصور– إرم نيوز

علق البابا فرنسيس بابا الفاتيكان على زيارته المرتقبة غدًا الجمعة إلى مصر، في أعقاب هجمات استهدفت أقباطاً كان آخرها تفجيرا طنطا والإسكندرية خلال احتفالات أحد السعف.

وكتب عبر حسابه الرسمي الناطق بالعربية على موقع تويتر: “سأزور مصر غدًا كحاج للسلام”.

ويصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى القاهرة ظهر غد الجمعة في جولة تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالإضافة لممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية.

وخلال الفترات الأخيرة تعرض مسيحيو مصر إلى اضطهاد من التنظيمات المسلحة بدأ بتفجير داخل كنيسة الكاتدرائية المرقسية في العباسية، بالإضافة إلى تهجير للمسيحيين من شبه جزيرة سيناء بعدما ذبح تنظيم داعش ستة أقباط وهدد البقية، إضافة لهجومين على كنيستين.

وعلى إثرها ندد البابا فرنسيس بهذه العمليات ودعم مسيحيي الشرق الأوسط، قائلًا: “إن هناك شهداء مسيحيين الآن أكثر من السنوات الأولى للكنيسة”.

ووصف زعماء الكنائس المختلفة ومنها الكنيسة القبطية في مصر والتي قطعت رؤوس بعض من أتباعها وفجرت كنائس تابعة لها حقيقة مقتل مسيحيين من كافة الطوائف في الشرق الأوسط بأنها وحدة الدم.