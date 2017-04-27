مصر تعرب عن “أسفها” لمطالبة مجلس الشيوخ بإعادة تقييم برنامج المساعدات الأمريكية لها

المصدر: محمد منصور– إرم نيوز

أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، عن انزعاجها وأسفها بشأن مطالبة لجنة الاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بضرورة إعادة تقييم برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، على ضوء الادعاء بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد: “نأسف بشدة للمنهجية والأسلوب الذي تم من خلاله تنظيم جلسة استماع نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر، والذي حاد بشكل فج عن النمط المعتاد لتنظيم مثل تلك الجلسات على مدار سنوات طويلة، الأمر الذي أدى إلى خروجها بمثل هذا القدر من عدم الحيادية وتعمد القراءة السلبية للأوضاع في مصر“.

وأردف أبو زيد في بيان اليوم الخميس أن “أي متابع دقيق ومنصف لاتجاهات الرأي ومواقف عدد من المسؤولين الأمريكيين السابقين تجاه مصر، يكتشف أنه تم تنظيم تلك الجلسة بهدف الإضرار بالعلاقات الإيجابية التي تربط مصر بالإدارة الأمريكية الحالية”.

وأشار إلى أن اللجنة “وجهت الدعوة لثلاثة مسؤولين سابقين معروف عنهم تواجهاتهم السلبية ضد الحكومة المصرية وتحيزهم المطلق ضد مصر وانحيازهم لقوى ومصالح أجنبية، تستهدف زعزعة استقرار مصر وأمنها”.

وأوضح أن دعوة المسؤولين الأمريكيين السابقين الثلاثة المشار إليهم “جاءت خلافاً لما جرت عليه العادة من أن يُدعى للشهادة ممثلون عن اتجاهات مختلفة مؤيدة ومعارضة ووسطية لضمان إثراء النقاش وحياديته”.

ولفت أبو زيد إلى أنه “من متابعة النقاش الذي دار يتبين تعمد تجاهل الدور المهم والمحوري الذي تقوم به مصر من أجل دعم استقرار منطقة الشرق الأوسط ومواقفها البطولية في الصفوف الأولى في الحرب ضد الإرهاب والأفكار المتطرفة والمسمومة، وما تواجهه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية نتيجة صمودها أمام عوامل عدم الاستقرار المحيطة بها إقليمياً، والتي تتحمل أطراف خارجية المسؤولية الرئيسية فيما آلت إليه من دمار واضطراب”.

واختتم المتحدث باسم الخارجية المصرية تعقيبه، بمطالبة أعضاء الكونغرس الأمريكي بمجلسيه، بأن “يسهموا بإيجابية في ترميم بنيان تلك العلاقة وأن يواجهوا تلك الحملة التي تسعى لإفساد الروح الإيجابية التي انطلقت من جديد في العلاقات المصرية الأمريكية”.