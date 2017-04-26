رئيس البرلمان المصري يتلقى إنذاراً قضائياً بسبب “تيران وصنافير” (صور)

المصدر: حسن خليل - إرم نيوز

تسلم علي عبدالعال رئيس البرلمان المصري، يوم الأربعاء، إنذارًا قضائياً يطالبه بحتمية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي أعلن بموجبها وجود جزيرتي “تيران وصنافير” ضمن المياه الإقليمية السعودية.

وجاء الإنذار لرئيس البرلمان من المحامي خالد علي أحد مقيمي دعوى بطلان الاتفاقية والمرشح الرئاسي الأسبق في مصر، طالبه فيه باحترام أحكام القضاء والاستمرار في تنفيذ حكم البطلان.

وقال المحامي علي، في تصريحات له، إنه لجأ لإنذار رئيس البرلمان بعد أن رفض مجلس النواب استلام الإنذارات فتم إعلانه بها عن طريق النيابة العامة.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد أصدرت مؤخرًا حكمًا بإلغاء حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، الأمر الذي ترتب عليه حالة من الجدل بشأن حتمية اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للفصل بين الحكمين إلا أن معارضي الاتفاقية يصفون حكم الأمور المستعجلة بأنه لا يضاهي حكم الإدارية العليا حتى يتم الفصل بينهما من قبل المحكمة الدستورية.

وأحال الدكتور علي عبدالعال، الاتفاقية للجنة الدستورية والتشريعية لنظرها كإجراء برلماني بعد إعلانه أن البرلمان هو صاحب القول الفصل في الأمر وفقًا للنص الدستور.