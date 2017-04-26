بعد اعترافه بوجود “خلل” في مؤسسات الدولة كلها.. ماذا طلب السيسي من المصريين؟ (فيديو)

المصدر: حسن خليل - إرم نيوز

اعترف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بوجود خلل في كل مؤسسات الدولة نتيجة لعدم المواجهة لسنوات طويلة وترك السلبيات تستشري في المجتمع، مشيراً إلى أن بناء الدولة يحتاج لقرابة 50 سنة، لكن مصر تسعى جاهدة للبناء في أقل مدة تزامناً مع التحديات التي تواجهها، بحسب تعبيره.

وقال السيسي، خلال “المؤتمر الدوري الثالث للشباب” بمحافظة الإسماعيلية: “يا مصريين اصبروا، وشاركوا، إن تراكم المشكلات والتوقف عن المواجهة والإصلاحات لن ينتج عنه سوى الانفجار وتحرك الناس مثلما حدث في 2011″، مؤكداً أن “الهدف أصبح الحفاظ على الدولة المصرية من الانهيار”.

وتطرق مرة أخرى للحديث عن الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنه واجه المصريين بحجم التحديات أثناء حملته الانتخابية بحقيقة الوضع وفقدان غالبية موازنة الدولة في سداد فوائد الديون والدعم، ولم يتبق سوى ربع الموازنة لإقامة المشروعات.

وأكمل السيسي: “التوصيف الذي وصفناه لواقعنا لم يتغير، وأجلس معكم في مثل هذه المؤتمرات لأجدد العهد لكم، وحجم التحدي لايزال قائماً”، مطالباً الشعب بضرورة تسجيل كل ما يصرح به الوزراء والمسؤولين لمحاسبتهم لاحقاً.

وأردف مخاطباً المصريين: “الجيش يقاتل الإرهاب، وأقول كلمة لا أعرف إذا كانت تليق أم لا وهو إن عمل الجيش تحت أقدامكم حتى لا تقع مصر”.

وعن المطالبة بتغيير بعض الوزراء قال الرئيس: “تنفيذ المتطلبات بسرعة يحتاج إلى دولة متقدمة، ودعوني أحدثكم مثلاً عن مشروع الـ1.5 مليون فدان، حيث تحدد وزارتا الري والزراعة المياه والأراضي ويتم مراجعتها مرة أخرى، وأنا لا أشكو الوزارات لكم، لكنني أحدثكم عن حالنا، والناس تطالبني بإقالة الوزراء، هل يعقل أن أقيل وزيراً عمل معي 5 أو 6 أشهر فقط؟”.

وانتقد السيسي وزراء الزراعة السابقين في عدم تنفيذ مشروعات المجتمعات المتكاملة، مؤكداً أن الكلام شيء وتطبيقه على أرض الواقع شيء آخر، محذرًا من تزايد معدلات النمو السكاني، مشيراً إلى أن كل محاولات الدولة منذ أيام الرؤساء عبدالناصر والسادات ومبارك وحتى فترة حكمه، لم تنجح في عمل معدلات نمو سكاني تتناسب مع معدلات الناتج المحلي.

وأكد السيسي عدم شعور المواطن بالتحسن الحقيقي في ظل زيادة سكانية أكبر من معدل النمو، قائلا : “أقدر تحمل الشعب للصعاب، استحملوا سنة إضافية، واختاروا بعدها ما يعجبكم، ضعوا أيديكم في يد بلدكم، وليس في يدي أنا”، في إشارة منه للانتخابات الرئاسية القادمة.

يذكر أن الرئيس السيسي ألمح بشكل غير مباشر، أمس الثلاثاء، عن ترشحه لفترة ثانية حينما رد على سؤال حول تزوير الانتخابات الرئاسية القادمة ليجيب بأنه لن يتدخل فيها ولن يسعى لتزويرها، الأمر الذي فسره مراقبون بأنه إعلان غير مباشر عن الترشح للفترة الثانية، كونها آخر مدة يمنحها الدستور له.