السيسي يعلن إنشاء أول قرية بدوية في سيناء بتكلفة 10 مليارات جنيه

المصدر: محمد منصور - إرم نيوز

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الاثنين إنشاء أول قرية بدوية متكاملة في شبه جزيرة سيناء بتكلفة 10 مليارات جنيه.

وأشار السيسي الذي كان يتحدث أمام مجموعة من شباب مدن القناة وسيناء خلال مؤتمر الشباب المقام في محافظة الإسماعيلية، إلى أن ميزانية التنمية في شبه جزيرة سيناء خلال الفترة الماضية فاقت المحافظات الأخرى بشكل كبير في إشارة إلى تصحيح مسار الأنظمة السابقة التي أهملت الإقليم فترعرع فيه “الإرهاب” والعصابات الخارجة عن القانون.

وأضاف أن الحكومة تعكف على إنشاء مشاريع تنموية كبيرة، كاشفًا عن بدء العمل بمشروع جامعة الملك سلمان قبل أسبوع.

وتحدث عن أزمة تملك الأراضي في سيناء، لافتًا إلى أن صعوبة إجراءات إثبات الجنسية في سيناء تحول دون التمليك وتابع: “سيناء حساسة لأنها عمق إستراتيجي ويترتب على الجنسية أشياء كثيرة جدًا للملكية في سيناء”.

وقال الرئيس المصري: “خلال السنوات الماضية تم إعطاء الجنسية لناس ليسوا من أهل سيناء”، وهو تلميح خطير من الرئيس السيسي بشأن توطين غير المصريين في شبه الجزيرة المتوترة أمنيًا.

وكانت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر قد وقّعت في مارس/آذار الماضي مذكرة اتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.

ويتضمن الاتفاق تنمية شبه الجزيرة عدة مشاريع بمحافظتي شمال وجنوب سيناء وتتولّى تنفيذها القوات المسلحة.