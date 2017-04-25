نهاية مؤلمة لقصة الفتاة المصرية إيمان الأسمن في العالم.. اتهامات للطبيب

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

أصيبت، إيمان عبد العاطي، التي عُرفت بلقب المصرية التي تزن نصف طن والتي تعالج في مستشفى في مومباي بالهند، بالشلل والعجز التام عن الحركة، خاصة بالجانب الأيمن من جسمها، بحسب ما كشفت وسائل إعلام هندية ومصرية، اليوم الثلاثاء.

ونقلت مواقع مصرية عن موقع “أخبار الهند” قوله إن الفريق الطبي، الذي يشرف على حالة إيمان أكد “أنها فقدت 250 كيلوغراما بفضل الجراحة والنظام الغذائي الصارم المعتمد على السوائل”.

وأضاف الفريق الطبي في بيان أن “إيمان تنتظر بفارغ الصبر الوقت الذي يمكنها فيه أن تدخل في جهاز المسح الضوئي، لمعرفة سبب الشلل بجانبها الأيمن والتشنجات التي تشعر بها، التي أصابتها أخيرًا”.

إلا أن شيماء أحمد عبدالعاطي، شقيقة إيمان، أكدت أنها تعرضت لعملية خداع على يد طاقم الأطباء الهندي.

وكتبت شيماء على صفحتها في “فيسبوك”، وفقًا لما ذكرته صحف مصرية، أن “الطبيب الهندي المعالج خدعها وخدع عائلتها معها، إذ أن أول زيارة أجراها لإيمان كانت في يناير الماضي، ووعد بأنه لن يتخلى عن إيمان ولن يتركها إلا وهي تسير على قدميها.. ويقول الآن إنه من المستحيل أن تسير على قدميها”.

وتابعت: “لم يمر على العلاج المكثف إلا 4 أيام، وهو ما يثير الشكوك في تصريحاته التي يجب ألا يطلقها قبل سنة من العلاج الطبيعي المكثف، خاصة أنها تحرك أطرافها”.

وأضافت: “الطبيب يعرف منذ البداية أن شقيقتي تعاني جلطة في المخ، فلماذا دفعنا للعملية رغم معرفته باحتمال حدوث جلطة ثانية أو أية مشكلة نتيجة النقل.. وهو ما حدث بالفعل”، مؤكدة أن “إيمان لم تكن بحالة جيدة سوى 10 أيام فقط، وبعدها ظلت تدخل في غيبوبات متتالية، مدة كل منها أسبوع، فضلًا عن إصابتها بكهرباء في المخ بدون معرفة أسبابها لعدم وجود جهاز رنين مفتوح في مومباي”حسب العربية نت.

ونفت شيماء، فقدان شقيقتها 262 كيلوغرامًا من وزنها فى شهرين، مضيفة أن “إيمان لم تفقد سوى 60 أو 70 كيلوغرامًا من وزنها”.

وأشارت إلى أنه بعد 5 أيام تقريبًا من وصولها إلى الهند قرر الطبيب إجراء جراحة لها بشكل عاجل بغرض التركيز الإعلامي عليها، مضيفةً : “طلبت من الطبيب عدم إعادة إيمان إلى مصر حاليًا لأن وزنها ضخم جدا ولا بد من فقدانها كمية كبيرة من الكيلوغرامات.. فقال لي: إيمان لن تفقد أكثر من 50 أو 60 كيلوغرامًا في عام”.

وأوضحت أن “إيمان كان عرضها قبل السفر من الركبة للركبة 130 سنتيمترًا وحاليًا 112 سنتيمترًا.. وموضوع المقعد المتحرك هذا هو عبارة عن سرير مغلق عرضه 120 سم وليس مقعدًا طبيعيًا. وفوجئت بالطبيب يقول لي: خدى أختك وانزلي”.

وذكرت أن الطبيب “حصل على الشهرة الإعلامية والجوائز ورمى إيمان، ثم قرر التخلص منّا، رغم أنه هو من قام بالبحث عنّا في بادئ الأمر وعرض تقديم مساعدة، والآن خدعنا وخدع عائلتي”.

وأكدت أنه قبل السفر إلى الهند وصل العائلة عرض من مستشفى آخر في دولة أخرى، إلا أن الطبيب الهندي أقنعهم بعدم قبول العرض الآخر متحججًا بأن المستشفى الثاني ليس جيدًا، مضيفةً: “للأسف أنا وأمي وثقنا فيه وصدقناه”.

وكان النائب المصري، حسن عمر حسانين، نائب الخانكة، قدم طلب إحاطة لرئيس البرلمان المصري، لسؤال وزيري الخارجية والصحة، حول الحالة الصحية للمواطنة إيمان عبد العاطى، والملقبة بأسمن امرأة فى العالم، والتى تتواجد حاليًا بإحدى مستشفيات الهند لتلقى العلاج.

وكتب حسنين، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” :” السيد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أتقدم لسيادتكم بطلب إحاطة موجه للسيد وزير الخارجية المصري، سامح شكرى، والسيد وزير الصحة والسكان، أحمد عماد ، عن حالة المواطنة إيمان عبدالعاطي الملقبة بأسمن فتاة بالعالم وما تتعرض له داخل إحدى المستشفيات فى دولة الهند، هي وشقيقتها من تدهور فى حالتها الصحية ، وعملية النصب التي تعرضت لها من قبل الدكتور المعالج لها، وذلك بناءً على التصريح الذى أدلت به شقيقة المواطنة إيمان عبدالعاطى فى إحدى القنوات الفضائية”.