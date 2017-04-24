لأول مرة.. ظهور قنابل تحمل عبارة غامضة تثير مخاوف المصريين

المصدر: محمد علام - إرم نيوز

أثارت قنبلة هيكلية الفزع والرعب في مكتب الإدارة الهندسية بمدينة دمنهور المصرية بعد الإبلاغ عن وجود جسم مشتبه به، الأمر الذي ترتب عليه انتقال رجال الأمن وخبراء المفرقعات لموقع البلاغ .

وأخلى رجال المفرقعات والأمن مبنى الإدارة الهندسية من كافة العاملين، ليلجأ أصحاب العقارات السكنية والمصالح الحكومية المجاورة لترك منازلهم ومكاتبهم، تخوفًا من إيجابية البلاغ واحتمالية وقوع أي أعمال تفجيرية.

وبعد فرض طوق أمني حول موقع البلاغ تبين أن الجسم عبارة عن قنبلة هيكلية تحتوي على بطارية وأسلاك دون وجود مواد متفجرة، حيث وجد داخلها ورقة مدون عليها عبارة “إهداء لنور الهدى”، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة.

وتسببت القنبلة في فزع الأهالي واصطحابهم الأطفال خارج المنازل المجاورة الأمر الذي ترتب عليه حالة من الفوضى المرورية في منطقة البلاغ ليلجأ أصحاب السيارات لنقلها إلى أماكن أخرى تخوفًا من أعمال تفجيرات قد تحدث.

وقال مصدر أمني في محافظة البحيرة في تصريحات لـ”إرم نيوز”: “إن وجود مثل هذه القنابل الهيكلية قد يكون لخداع رجال الأمن لتوجيه الأنظار والعمل في منطقة معينة على أن يتم وضع قنابل بها مواد متفجرة في مناطق أخرى”.

ودعا كافة المواطنين لمساعدة رجال الأمن والشرطة في الإبلاغ الفوري حال الاشتباه في أي أجسام غريبة عبر الهواتف المخصصة لهذا الغرض.

وأشار المصدر إلى أنه لأول مرة يتم العثور على قنابل هيكلية سواء كانت بها مواد متفجرة من عدمه وتحمل اسمًا أو عبارة محددة.

وردًا على سؤال “إرم نيوز “بشأن إمكانية أن تكون العبارة مجرد بداية أو إعلان عن تنظيم معين يتبنى أعمالًا “إرهابية” قال المصدر: “كل الأمور محل طرح والتحقيقات ستثبت الحقيقة خلال الأيام القليلة القادمة”.