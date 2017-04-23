مدير يحرق مكتبه التابع لوزارة التموين المصرية لهذا السبب

المصدر: محمد علام - إرم نيوز

أقدم مسؤولون في وزارة التموين المصرية على حرق مكتب التموين الذي يعملون به، بمعرفة المدير، للاستيلاء على البطاقات التموينية الموجودة داخله، ومن ثم استخدامها في الاستحواذ على السلع من أحد التجار.

وشبَّ حريق في مكتب التموين في منطقة “بولاق الدكرور” بالقاهرة، التهم أجزاء كبيرة منه، إلا أنه تمت السيطرة على النيران وسط خسائر مادية كبيرة في الأثاث والمعدات الخاصة بعمليات الضبط التمويني لتبدأ الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية وبدء التحريات للوقوف على حقيقة الواقعة.

وكشفت التحريات -بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية- أن “مدير المكتب اتفق مع التاجر التمويني على صرف السلع بالبطاقات، كما اتفق مع عامل القهوة على حرق المكتب ليلاً على أن يترك المدير باب المكتب مفتوحًا ليتمكن من تنفيذ الجريمة”.

وأضاف البيان أن عامل القهوة “أشعل النيران في المكتب مستخدمًا البنزين مقابل حصوله على 5 آلاف جنيه بعد أن أقدم مدير المكتب على صرف سلع مئات البطاقات من التاجر التمويني مقابل 25 ألف جنيه ليحصل المدير على السلع كاملة ويقوم ببيعها بمعرفته”.

وتابع:”عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتَّهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة إلى جانب وجود 304 بطاقات تموينية إلكترونية بالرقم السري الخاص بها مع المدير المتهم وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة القضية”.