مصريون يطلقون فعاليات لدعم الشاعر حسن عامر في نهائي “أمير الشعراء”  (صور)

المصدر: دعاء مهران– إرم نيوز

قام عدد من شباب محافظة الأقصر بتنظيم سلسلة بشرية أمام معبد الأقصر، لدعم ومساندة الشاعر المصري حسن عامر للحصول على لقب وجائزة مسابقة أمير الشعراء في نسختها السابعة التي تستضيفها إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحمل المشاركون صورًا للشاعر الشاب لتعريف المارة به وبكيفية التصويت له في المسابقة التي ينافسه فيها في الحلقة الأخيرة الثلاثاء المقبل 5 شعراء من السعودية والعراق وسلطنة عُمان وموريتانيا على الجائزة الأولى والتي تبلغ مليون درهم إماراتي، إضافة للبُردة التي تمثل الإرث التاريخي للعرب والخاتم الذي يرمز للقب الإمارة.

وشارك في الفعالية عدد من ممثلي المؤسسات الثقافية والاجتماعية بالأقصر والفنان الكوميدي حمدي الغبري الذي اشتهر بشخصية الحاج الضوي.

وقال أشرف الهلالي منسق الفعالية “إن السلسلة ضمن عدد من الفعاليات المتنوعة التي تهدف لدعم ممثل مصر في المسابقة، مشيرًا إلى أن هناك فعاليات أخرى ستنظم في مدن إسنا وأرمنت والأقصر لدعم الشاعر من بينها مؤتمرات جماهيرية سيكون في نهايتها تصويت جماعي للشاعر.

ودشن عدد من شباب الأقصر مبادرة لدعم الشاعر بتغيير صور بروفايل حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كنوع من الدعم له.

وكان الشاعر المصري حسن عامر نجح في الوصول إلى المرحلة النهائية ببرنامج “أمير الشعراء” ضمن 6 شعراء تمكنوا من الوصول إلى هذه المرحلة.

وتبلغ قيمة جائزة الفائز بالمركز الأول وبلقب “أمير الشعراء” مليون درهم إماراتي، إضافة للبردة التي تمثل الإرث التاريخي للعرب والخاتم الذي يرمز للقب الإمارة، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم إماراتي، ولصاحب المركز الثالث 300 ألف درهم إماراتي، أما جائزة صاحب المركز الرابع فهي 200 ألف درهم إماراتي، وتبلغ جائزة صاحب المركز الخامس 100 ألف درهم إماراتي، إضافة إلى تكفل إدارة المسابقة بإصدار دواوين شعرية للفائزين.

ويهدف برنامج أمير الشعراء للنهوض بشعر العربية الفصحى والارتقاء به وبشعرائه، والترويج له في الأوساط العربية، وإحياء الدور الإيجابي للشعر العربي في الثقافة العربية والإنسانية وإبرازه كرسالة محبة وسلام، والتأكيد على دور مدينة العاصمة الإماراتية أبوظبي بتعزيز التفاعل والتواصل بين شعراء العربية الفصحى في كل مكان.