مناورات أمريكية مصرية بحرية بمشاركة خليجية

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

أعلن الجيش المصري ، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات تدريب عسكري بحري بمشاركة مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بالمياه الإقليمية في البحرالأحمر، وبمشاركة 6 دول بصفة مراقب، أبرزها السعودية وباكستان.

وقال بيان صادر عن الجيش المصري: “انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الأمريكي، تحية النسر 2017، الذي تجريه وحدات من القوات البحرية لكلا البلدين، ويستمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر”.

وأشار إلى أن هذا التدريب “تشارك فيه كل من السعودية، والإمارات، والبحرين، وباكستان، والكويت، وإيطاليا، بصفة مراقب”.

وأضاف البيان ذاته أن التدريب: ” جاء استمرارا لخطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة، لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية وفقا لأحدث النظم القتالية”.

ولفت إلى أن التدريب “يشتمل على تنظيم العديد من الأنشطة، منها قيام الجانبين بتخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة نهارا وليلا، بالتعاون مع القوات الجوية لتأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة”.

وتابع أن “التدريب يأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، ويهدف للتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحري”.

وبدأ وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، الثلاثاء الماضي، جولة تتضمن زيارة عدد من دول المنطقة، وتعد الأولى له منذ تسلم مهامه، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي أوائل أبريل/ نيسان الجاري، زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، البيت الأبيض، والتقى نظيره الأمريكي، دونالد ترامب.