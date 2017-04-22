الأمن المصري يعتقل 23 شرطيًا

المصدر: محمد علام - إرم نيوز

ألقت قوات الأمن في مصر القبض على 23 من أفراد وأمناء الشرطة، قبل ترحيلهم إلى السجن العسكري بمحافظة المنيا في صعيد مصر، حيث تم ضبطهم من داخل المحكمة أثناء حضورهم جلسة اتهامهم بالتعدي على مدير الأمن السابق لعدم صدور قرار بالتحفظ عليهم حتى موعد الجلسة.

وأمرت هيئة محكمة جنايات المنيا بالقبض على أفراد الشرطة، لحين استكمال محاكمتهم في الجلسة التي حدد لها 29 يونيو القادم، لينفذ رجال الأمن قرار المحكمة على الفور، وسط حراسة أمنية مشددة على المتهمين أثناء القبض عليهم.

وكان المتهمون قد قُدم ضدهم بلاغ من قبل مدير الأمن أثناء وجوده في منصبه، إلى جانب نائبه اللواء محمد فائق وقيادات أمنية أخرى في أغسطس من عام 2013 يتهمهم بمهاجمتهم في مكاتبهم وإجبار مدير الأمن على ترك مكتبه بعد اتهامهم له بالتفرقة بينهم وبين الضباط في المعاملة، ورفضه زيادة رواتبهم والحوافز التي يتقاضونها.