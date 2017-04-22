الأمن المصري يعتقل 23 شرطيًا

ألقت قوات الأمن في مصر القبض على 23 من أفراد وأمناء الشرطة، قبل ترحيلهم إلى السجن العسكري بمحافظة المنيا في صعيد مصر، حيث تم ضبطهم من داخل المحكمة أثناء حضورهم جلسة اتهامهم بالتعدي على مدير الأمن السابق لعدم صدور قرار بالتحفظ عليهم حتى موعد الجلسة.
وأمرت هيئة محكمة جنايات المنيا بالقبض على أفراد الشرطة، لحين استكمال محاكمتهم في الجلسة التي حدد لها 29 يونيو القادم، لينفذ رجال الأمن قرار المحكمة على الفور، وسط حراسة أمنية مشددة على المتهمين أثناء القبض عليهم.
وكان المتهمون قد قُدم ضدهم بلاغ من قبل مدير الأمن أثناء وجوده في منصبه، إلى جانب نائبه اللواء محمد فائق وقيادات أمنية أخرى في أغسطس من عام 2013 يتهمهم بمهاجمتهم في مكاتبهم وإجبار مدير الأمن على ترك مكتبه بعد اتهامهم له بالتفرقة بينهم وبين الضباط في المعاملة، ورفضه زيادة رواتبهم والحوافز التي يتقاضونها.
والمتهمون الذين قبض عليهم هم محمود أحمد محمد، أحمد مخلوف محمد، رمضان محمد عياد، إبراهيم راضي عبد الناصر، مؤمن أحمد محمد، وليد حسن عبد الرحيم، مختار علي جاد، أسامة كمال عزيز، فيصل طه محمود، نجاح فتحي عبد النبي، أشرف عبد الحفيظ محمد، ياسر محمد خليفة، ربيع فتحي محمد، رجب إبراهيم محمد، عبد الناصر جمعة عبد الموجود، وليد حسين شاهين، عمر فاروق عبد الوهاب، سيد جمال فتح الباب، طارق أحمد موسى، عبد الوهاب سيد محمود، محسن محمد أحمد، حمادة رجب حسن، ألبير فهيم عبد الشهيد.