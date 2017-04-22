مصر.. ضبط مسؤول بالأوقاف بتهمة تقاضي 4 ملايين جنيه “رشوة”

المصدر: محمد الفيومي – إرم نيوز

ألقت أجهزة الأمن المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية القبض على مسؤول بوزارة الأوقاف المصرية؛ بتهمة تلقي رشوة بقيمة 4 ملايين جنيه نظير إنهاء بعض الإجراءات بطريقة غير قانونية تُمكن أحد رجال الأعمال من الاستيلاء على أراض للدولة.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان مقتضب، اليوم السبت، إنها ضبطت مسؤول الشؤون القانونية بإدارة أوقاف المنيا “صعيد مصر”، لتقاضيه 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات يتمكن على إثرها أحد رجال الأعمال من الحصول على أرض تابعة لوزارة الأوقاف تبلغ مساحتها 258 فدانًا، وقيمتها 130 مليون جنيها.

وبينما تعد هذه أول مرة يتم ضبط رشوة وفساد داخل وزارة الأوقاف، أعلى المؤسسات الدينية في مصر، فإن هيئة الرقابة الإدارية، وهي جهة مستقلة، ضبطت خلال الفترة الأخيرة العديد من حالات الفساد المالي والإداري، كان أشهرها ما عُرف إعلاميًا باسم قضية “رشوة وزارة الزراعة” و”رشوة مجلس الدولة”، وقضية الاتجار في الأعضاء البشرية.

وفي وقت تعلن فيه مصر الحرب على الفساد والسرقات، تواجه أزمة اقتصادية دفعتها للاقتراض من عدة جهات دولية، بينها صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع أسعار السلع وتعويم الجنيه.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نشر في أيار/مايو 2016 إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.