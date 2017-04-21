الرئيس المصري يزور السعودية يوم الأحد للقاء الملك سلمان 

المصدر: القاهرة-إرم نيوز

قال بيان صادر عن الرئاسة المصرية، اليوم الجمعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى السعودية يوم الأحد المقبل، لعقد قمة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في مؤشر إلى تحسن في العلاقات بين البلدين.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تتناول القمة “سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين البلدين والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الذي بات يمثل تهديدًا لأمن واستقرار الأمة العربية والمجتمع الدولي بأكمله”.

تأتي زيارة السيسي للرياض تلبية لدعوة من الملك سلمان وجهها له أثناء لقاء عقد بينهما على هامش القمة العربية التي عقدت في منتجع على البحر الميت في الأردن أواخر مارس/ آذار الماضي.

وشهدت العلاقات بين البلدين حالة من الفتور لأسباب أبرزها اختلاف مواقفهما بشأن الصراع في سوريا، وعقبات قانونية وقضائية أمام تنفيذ اتفاقية بين البلدين تنقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية.

وفي مؤشر آخر إلى تحسن العلاقات بين البلدين، أعلنت مصر الشهر الماضي عن استئناف شحنات منتجات بترولية كانت السعودية وافقت في 2016 على إمدادها بها لمدة خمس سنوات، لكنها أوقفتها في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول.