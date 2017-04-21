انتهاء أزمة المعتمرين المصريين بمطار القاهرة

المصدر: محمد منصور– إرم نيوز

انتهت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة أزمة تكدس المعتمرين المصريين من المسافرين عبر رحلات شركة الخطوط السعودية بمطار القاهرة عقب محادثات بين مسؤولي وزارة السياحة المصرية وممثلي الشركة مساء أمس الخميس واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال اللواء عادل لطفي مستشار وزير السياحة المصري ورئيس لجنة الأزمات إن الخطوط السعودية نقلت اليوم الجمعة 5 آلاف معتمر عبر 10 طائرات جامبو من العالقين بالمطار إلى الأراضي المقدسة.

وأشار لطفي في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” إلى أن أزمة العالقين والتكدس تمت دراستها خلال اتصال جرى بين وزير السياحة يحيى راشد والأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف المسؤول المصري أن الاجتماعات والاتصالات التي أجريت على مدار أمس وحتى ساعات مبكرة من اليوم الجمعة أنهت الأزمة ووضعت آليات لتلاشي حدوث تأخر على رحلات الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى جدة والمدينة مرة أخرى من خلال وضع إجراءات وقائية والاستعانة بشركات أخرى لإنهاء الخدمات.

وكان مطار القاهرة الدولي قد شهد على مدار اليومين الماضيين حالة من التكدس والازدحام لآلاف المعتمرين ما حذا ببعضهم إلى افتراش الأرض بالمطار في انتظار حل للمشكلة وسط حالة من الغضب والمطالبة بتدخل حكومي لإنهاء الأزمة.