شكوك حول فبركة قناة مكملين لتسريب مزعوم للجيش المصري في سيناء

المصدر: القاهرة- إرم نيوز

شككت وسائل إعلام مصرية في تسريب مزعوم بثته قناة “مكملين” التابعة لجماعة الإخوان المسلمين زعمت فيه ضلوع جنود بالجيش المصري في تصفية مدنيين شرق سيناء.

وتداولت وسائل إعلام محسوبة على جماعة الإخوان شريط الفيديو الذي قالت إنه سرب لعملية تصفية ضد مدنيين، مدعية أن جنودا مصريين ضالعين فيها، فيما عددت وسائل إعلام مصرية أدلة على فبركة المقطع المصور.

وقالت صحيفة اليوم السابع المصرية إن 7 أدلة تفضح عملية التركيب، من بينها استحالة أن يكون الجنود ينتمون للجيش المصري بسبب ظهورهم باللحية، حيث لا يسمح لمنتسبي الجيش بالتحرك فى الخدمات بـ”اللحية” مثلما ظهر في الفيديو.

وساقت الصحيفة دليلا آخر على فبركة الفيديو، وهو اختلاط ملابس الجنود بين الشتوي والصيفي، إذ من المعتاد أن يرتدي الجنود المصريون طقما خاصا بالصيف وآخر بالشتاء، وليس من المألوف الخلط بينهما.

وشككت الصحيفة في أن تكون اللهجة التي يتحدث بها الجنود داخل المقطع المصور لهجة مصرية، حيث قالت إن الضابط الذي ظهر في الفيديو يتحدث بلهجة بدوية يظهر أنها من خارج حدود مصر، بينما أفراد الجيش المصري معظمهم يتحدث لهجة الصعيد أو الوجه البحرى.

ويتعرض الجيش المصري الذي يحارب المتشددين في محافظة سيناء، لعمليات “إرهابية” بين الحين والآخر، كانت أكبرها في العام 2013 حين ارتكب المتشدد عادل حبارة مجزرته الشهيرة والتي راح ضحيتها 25 جنديا.