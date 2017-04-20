اتفاق مصري سوداني يقضي بعدم إيواء أو دعم المعارضة في كلا البلدين

المصدر: الخرطوم - إرم نيوز

توافقت مصر والسودان، اليوم الخميس، على عدم إيواء أو دعم مجموعات معارضة لحكومتيهما خلال لقاء في الخرطوم هدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

وشهدت العلاقات بين الخرطوم والقاهرة توتراً، في الاشهر الاخيرة، وهدد الرئيس عمر البشير بان يحيل على الأمم المتحدة خلافاً مع مصر حول أراض متهما القاهرة بدعم معارضين سودانيين.

من جهتها، اتهمت وسائل الإعلام المصرية الخرطوم مراراً بإيواء عناصر في جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها القاهرة “إرهابية” منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي العام 2013.

وصرح وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور، اليوم الخميس، خلال لقائه نظيره المصري سامح شكري قائلاً: “نجدد موقفنا الثابت الذي اتفق عليه خلال اجتماعات لجنة التشاور السياسي الأخيرة في القاهرة بعدم السماح بانطلاق أية أنشطة للمعارضة المصرية من الأراضي السودانية”.

وأوضح أن قرار السودان الأخير بفرض تأشيرة دخول على المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاماً “يأتي في هذا الإطار”.

ومنذ 2004، كان المصريون يدخلون الأراضي السودانية بدون تأشيرة، وأعلنت الخرطوم أن قرار فرض التأشيرة في بداية نيسان/أبريل يهدف إلى منع تسلل “الإرهابيين”.

وأضاف الغندور: “نرى أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية المختصة من خلال الآليات المتفق عليها لسد الثغرات وتعزيز الثقة بين تلك الأجهزة والالتزام بعدم إيواء أي من بلدينا لأية عناصر ناشطة ومناوئة للبلد الآخر خاصة تلك التي تحمل السلاح”.

وقال شكري: “أكرر التزامنا العمل يداً بيد مع أشقائنا بالسودان من أجل دعم العلاقات المميزة والمتجذرة بين شعبي وادي النيل”.

وأضاف أن “نظرة سريعة إلى التحديات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية كفيلة بأن تبرز بوضوح حاجاتنا للكثير من التكافل والحوار حول القضايا الإقليمية والدولية والتي يأتي على رأسها تعاظم خطر الإرهاب والتطرف”.