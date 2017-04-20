وزير الإسكان المصري: 85% من القرى تفتقد خدمات الصرف الصحي

المصدر: محمد علاء - إرم نيوز

قال وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي إن 85% من قرى الجمهورية محرومة من خدمات الصرف الصحي مقابل 17% من المدن.

وفي كلمة ألقاها مدبولي خلال مشاركته في اجتماعات منظمة الصرف الصحي والمياه للجميع بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أشار إلى أن العمل جارٍ حاليًا لتوصيل خدمات الصرف الصحي لـ19% من القرى.

ونوَّه وزير الإسكان المصري إلى وجود خطة استراتيجية لإيصال خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية حتى 2037، متوقعًا الوصول بعدد المستفيدين حينها إلى 79 مليون نسمة بدلًا من 53 مليونًا حاليًا.

وأضاف أن هناك تحديات عِدة تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر أهمها: الفجوة التمويلية والفجوة بين الإيرادات والمصروفات ومشكلة نسبة تغطية صرف صحي القرى وتأمين وصول مياه الشرب للمحافظات الحدودية.

ولفت وزير الإسكان إلى أن نسبة تغطية مدن وقرى مصر بخدمات مياه الشرب تبلغ 96%.

ويشارك في اجتماعات منظمة الصرف الصحي والمياه للجميع المنعقدة على هامش فعاليات أسبوع البنك الدولي وفود عالية المستوى لنحو 42 دولة على مستوى العالم، لمناقشة الملفات المتعلقة بالخدمات المستدامة لمياه الشرب والصرف الصحي وسبل تحسين هذه الخدمات للحد من التلوث وتعظيم الفائدة للموارد المتاحة لدى الدول.