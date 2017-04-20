مصر.. أحكام مشددة لـ7 من “الإخوان” بأحداث “امبابة”

المصدر: يوسف القاضي- إرم نيوز

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن المؤبد ضد 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث امبابة”، فيما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا على متهمين آخرين، بعد اتهام 7 أشخاص في القضية التي تعود أحداثها لشهر يناير من العام قبل الماضي.

وجاء الحكم اليوم بعد قرابة عامين من الجلسات والمحاكمات المتهم فيها أعضاء وأنصار يتبعون جماعة الإخوان المسلمين، بالانضمام لجماعة محظورة، إلى جانب حيازة أسلحة نارية متعددة الأنواع واستخدامها في ترويع المواطنين.

كما واجه المتهمون تهمًا تتعلق بتخريب وتدمير مطعم كنتاكي بأحد أحياء الجيزة، إلى جانب التظاهر دون تصريح وبالمخالفة لقانون التظاهر.