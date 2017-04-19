في ثاني مبادرة.. عائلة متهم في تفجير الكنيسة تبادر بتسليمه للنيابة المصرية

المصدر: دعاء مهران - إرم نيوز

بادرت عائلة عمرو مصطفي يونس عبدالرحيم (35 عامًا) المتهم في تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، بتسليمه إلى نيابة مركز قنا.

وعمرو مصطفى المقيم بقرية الشويخات بقنا، متهم بالمشاركة في عضوية الخلية المنفذة لتفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، ليكون المتهم الثاني الذي تقوم عائلته بتسليمه للنيابة المصرية.

وبادرت عائلة المطلوب محمود محمد علي حسين والمتهم بالانضمام لذات الخلية بتسليمه للنيابة أمس الأربعاء، حيث أمر المستشار أحمد عبدالرحمن، المحامي العام لنيابات قنا، باتخاذ الإجراءات القانونية وترحيلهما إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة للخضوع للتحقيق معه بشأن التهم الموجهة إليه.

وكان تفجيرين قد استهدفا كنيسة مارجرجس بطنطا بمحافظة الغربية والمرقسية بالإسكندرية راح ضحيتهما حوالي 45 مواطنًا وأصيب أكثر من 140 آخرين.