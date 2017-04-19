حالة طلاق كل 4 دقائق في مصر (فيديو إرم)

المصدر: أحمد عثمان - إرم نيوز

قالت عبير الأنصاري رئيس جمعية المطلقين المصرية، إن نسب الطلاق في مصر بحسب إحصاءات عام 2016 تتفاوت على مدار سن الزوجين، موضحة أن الأرقام تشير إلى أن النسبة وصلت 64.7 % في سن 20 إلى 35 سنة، و80 % من مطلقات هذا السن ليس لديهن أطفال.

وأضافت في لقاء خاص مع “إرم نيوز” أن نسبة الطلاق من سن 35 إلى 40 عامًا تصل إلى 50% ومن سن 45 إلى 60 تصل إلى 50% لكن إحصائيات الطلاق الجديدة تشير إلى أن هناك حالة طلاق كل 4 دقائق.

وتابعت الأنصاري أن الهدف من إنشاء الجمعية هو الإعداد النفسي الجيد وتأهيل المطلقين بعد الطلاق للاستمرار في حياتهم، مشيرة إلى أن الجمعية بها أطباء نفسيون ومدربون لتحليل حالات الطلاق ومناقشة الأسباب التي أدت إليه.

ولفتت إلى أن هناك شروطًا وقواعد لانضمام أي شخص للجمعية، حيث لابد أن يكون هناك مستوى ثقافي معين لقبوله، مؤكدة أن عدد أعضاء الجمعية حوالي 200 عضو وهناك 400 آخرين عبر صفحة الجمعية على الإنترنت.

وأضافت عبير أن هناك أسبابًا كثيرة تؤدي للطلاق منها مشكلات اقتصادية ونفسية، كما أن عدم التفاهم والاختيار الخاطئ لشريك الحياة والتدخل الأسري والخيانة والبخل والعنف الأسري من أبرز الأسباب، بالإضافة إلى الميديا وشبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت من الأسباب الرئيسة.

واختتمت بأن هناك بعض السيدات يقبلن بفكرة الزواج العرفي لوجود مشكلات تتعلق بالميراث أو عدم انقطاع معاش الزوج الأول أو عدم رغبة المرأة في تربية بناتها مع رجل غريب، مشددة على دور الدولة في توعية الأزواج بحسن الاختيار، من خلال إنشاء دور رعاية أو مؤسسات مجتمعية لتوعية الشباب.

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