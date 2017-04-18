عسيري يوضح طبيعة مشاركة مصر في التحالف العربي باليمن

المصدر: الرياض- إرم نيوز

قال المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية، اللواء أحمد عسيري، الاثنين، إن مصر تشارك في التحالف جوا وبحرا.

وأوضح بخصوص تصريح أدلى به لقناة العربية حول مشاركة مصر في التحالف العربي لدعم الشرعة في اليمن، أن أن ما سبق أن تحدث عنه كان في ضوء ما طرح سابقاً من قبل جمهورية مصر الشقيقة خلال بحث مقترح تشكيل القوة العربية المشتركة الذي تمت مناقشته في جامعة الدول العربية، والذي أتى من منطلق حرص الأشقاء في مصر على أن أمن الأمة العربية كل لا يتجزأ، وليس له علاقة بموضوع المشاركة في اليمن” بحسب ما أوردته “العربية”.

وأكد أن عناصر من القوات المسلحة المصرية يقومون بمهام لتأمين منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب، وهي مناطق تمثل أهمية استراتيجية للأمن القومي المصري و العربي ، وكذلك مصر تشارك جوا في التحالف العربي كما سبق الإعلان عن ذلك.

وكان اللواء عسيري قال في مقابلة مع برنامج يقدمه مدير قناة العربية تركي الدخيل، “إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عرض على الحكومة السعودية من 300 إلى 40 ألف جندي كقوات برية”.

وأردف عسيري قائلا “إن منهجية العمل في اليمن عدم وضع قوات غير يمنية على الأرض اليمنية، مؤكدا أن الجيش المصري يشارك بقوات جوية وبحرية” ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.