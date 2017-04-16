طوارئ في 4 وزارات مصرية واستنفار أمني استعدادًا لـ”شم النسيم”

المصدر: حسن خليل- إرم نيوز

فرضت الأجهزة الأمنية في مصر حالة من الاستنفار الأمني حول المنشآت الحيوية خاصة الكنائس والحدائق والمتنزهات العامة، قبل ساعات من بدء الاحتفال بأعياد “شم النسيم“، تجنباً لوقوع هجمات.

وشهدت حديقة حيوان في الجيزة تشديدات أمنية صارمة على بوابات الدخول، وتم رفع سقف إجراءات التفتيش.

وأوضح مصدر من إدارة الحديقة، أن “تلك الإجراءات الأمنية الصارمة سيتم تطبيقها خلال الساعات المقبلة حتى انتهاء الاحتفالات بأعياد شم النسيم على أن تعود الإجراءات الأمنية الطبيعية كما كانت عقب الاحتفالات”.

وشهدت منطقة “كورنيش النيل” في القاهرة حملة أمنية كبيرة لمراجعة كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالتصاريح الممنوحة للمراكب، والتأكد من هوية أصحابها، وسط تهديدات لأصحاب المراكب بفرض عقوبات عليهم حال مخالفتهم إجراءات العمل وفقاً للتصاريح الممنوحة لهم.

وقال مصدر داخل مجلس الوزراء رفض ذكر اسمه في تصريحات لـ”إرم نيوز” إن “الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد خلال الساعات الماضية في تعليمات للدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء على حتمية اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لضبط الأمن في البلاد خلال الاحتفالات بأعياد شم النسيم”.

وأوضح المصدر أن “الرئيس أكد على حتمية التنسيق بين وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والصحة في هذا الصدد”، مشيراً إلى أن “الوزارات الأربع تشهد حالة من الاستنفار والطوارئ منذ صباح اليوم الأحد ومتابعة الحالة الأمنية في البلاد والمحافظات من خلال غرفة عمليات مركزية بمقر مجلس الوزراء”.

وأشار إلى أن “رئيس الوزراء أجرى اتصالات هاتفية خلال الساعات الماضية بالدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية لمتابعة الموقف مع المحافظين والتأكيد على اليقظة خاصة مديريات الأمن لتشديد الإجراءات حول الكنائس والمنشآت الحيوية والمتنزهات”.

وذكر أن “نفس التأكيدات أوضحها رئيس الوزراء مع وزراء الداخلية والصحة والدفاع لمواجهة أي مخاطر أو أعمال إرهابية قد تشهدها مصر خلال الساعات المقبلة وتمشيط محيط الكنائس بالمحافظات وحتمية متابعة مديري الأمن لحالة الأمن بالشوارع”.

يذكر أن مصر تشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا خلال الاحتفال بعيد شم النسيم، حيث يعتاد المصريون الاحتفال به عن طريق الذهاب للحدائق والمتنزهات وتناول “الفسيخ” كونه الوجبة الأساسية لغالبية المصريين في هذا اليوم.