آية حجازي تحصل على البراءة من قضايا الاتجار بالبشر

المصدر: محمد علام - إرم نيوز

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، ببراءة المتهمين في قضية الاتجار بالبشر واستغلال أطفال الشوارع في التظاهرات التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ”جمعية بلادي”.

وتضم قائمة المتهمين الناشطة آية حجازي، وهي مصرية تحمل الجنسية الأمريكية، والتي طالبت هيلاري كلينتون، المرشحة السابقة في الانتخابات الأمريكية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عنها، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وقتها، وعلقت الخارجية المصرية برفض التدخل في شؤون مصر، كما تضم القائمة 7متهمين آخرين.

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن أن المتهمين قاموا بتشكيل عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع والهاربين من سوء معاملة ذويهم واحتجازهم داخل كيان مخالف للقانون دون ترخيص أطلقوا عليه “جمعية بلادي”، وهو شقة بالعقار رقم 31 بشارع “محمد محمود” بدائرة قسم عابدين بوسط القاهرة.

يذكر أن آية محمد نبيل حجازي تبلغ من العمر 28 عاماً ومتزوجة من المصري محمد حسانين فتح الله وحصلت على شهاداتها الدراسية من خارج مصر.