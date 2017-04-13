السفير كمال حسن: دراسة لتعاون عربي للاستفادة من الطاقة البديلة (فيديو إرم)

المصدر: سامية قاصد – إرم نيوز

كشف السفير السوداني كمال حسن، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية عن تكليف مصر بإعداد دراسة لتعاون عربي للاستفادة من الطاقة البديلة، خاصة “الشمسية” في التكييف والتبريد والتي تستهلك حوالي 70% من الطاقة.

وأشار حسن في لقاء خاص مع “إرم نيوز” إلى أن هناك تعاونًا عربيًا للاستفادة من الطاقة البديلة واستغلال الإمكانيات الهائلة في الدول العربية سواء طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأضاف الدبلوماسي السوداني أن بلاده تعكف على إعداد دراسات للربط الكهربائي مع مصر، أسوة بالشبكة مع إثيوبيا في إطار توسيع حجم الربط الكهربائي عقب اكتمال شبكة الربط للوطن العربي، للوصول إلى مرحلة الربط مع أوروبا وأفريقيا.