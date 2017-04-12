تسريب للمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق يُثير الجدل في مصر (فيديو)

المصدر: محمد علام – إرم نيوز

أثار تسريب مصور لوزير العدل المصري الأسبق المستشار أحمد الزند الجدل بعدما وصف الفيديو بـ”الكارثي” لطلبه فيه مبلغ 300 مليون جنيه من رئيس الحكومة للقضاة.

واعتبر مدونون وناشطون مصريون أن الوزير مارس “ابتزازًا” للدولة للحصول على المبلغ.

ويعود التسريب لعام 2015، حيث طالب أحمد الزند وزارة المالية مبلغ 300 مليون جنيه كدعم لصندوق الرعاية الصحية للقضاة لكسب ودهم وتجنبًا لغضبهم من الحكومة.

وأظهر الفيديو الذي يجلس فيه الزند على منصة بإحدى الفعاليات التي اجتمع فيها مع عدد من القضاة، مكالمة هاتفية يجريها مع رئيس الوزراء وقتها المهندس إبراهيم محلب، أخبره خلالها أن “وزير المالية يريد أن يقرض وزارة العدل بضمان الوديعة التي يصرف منها على اليتامى والأرامل”.

وبعد استفسار من محلب، قال الزند: “أنا أريد أوصل لمعاليك دولة الرئيس أصوات أخواتك وحبايبك من القضاة” ليرد عليه محلب: “دول على راسي من فوق”.

وبأسلوب منمق قال وزير العدل آنذاك إن المشكلة ستحل على يدي رئيس الوزراء، مداعبًا إياه: “دول 300 مليون جنيه ربنا هيكرمكم بيهم ويمكن يطلع لكم تاني يوم بئر بترول ولا حاجة”.

وشدد وزير العدل المقال في حديثه لمحلب على ضرورة تجنب غضب القضاة قائلًا: “متزعلوش القضاة، لأنهم يحبونك ويحبون سيادة الرئيس .. ومتكسفونيش”.

وكان وزير العدل المقال المستشار أحمد الزند قد دخل دائرة الإثارة والجدل بتصرفات كلّفت الحكومة المصرية فاتورة غضب شعبي.